Lazio, Lotito vuole blindare Baroni: già pronta l'offerta di prolungamento

28 minuti fa



Baroni ha stregato il mondo Lazio in pochi mesi. Lo stesso presidente Lotito, che sin da subito aveva difeso a spada tratta la scelta fatta in estate per affidare a lui la guida tecnica del nuovo ciclo dei biacocelesti, è rimasto felicemente colpito dell'ottimo impatto avuto sin da subito dall'allenatore su tutto l'ambiente, spogliatoio in primis. I risultati parlano chiaro e infatti, come scrive Repubblica questa mattina, il patron sta già pensando a blindare il mister per il futuro.



Attualmente Baroni è legato alla Lazio da un contratto biennale (cioè fino al 2026), da 1,3 milioni a stagione. Ci sarebbero poi dei bonus in caso di vittoria della Coppa Italia e di qualificazione in Champions, ma Lotito vorrebbe già premiare il tecnico alzando la parte fissa dell'ingaggio intorno ai 2 milioni. Al momento infatti l'allenatore della Lazio è il meno pagato tra i tecnici delle squadre di testa della classifica. La scadenza inoltre dovrebbe essere portata al 2027, con opzione fino al 2028. Le intenzioni del club quindi sono quelle di impostare un percorso di medio-lungo termine col l'attuale allenatore, che ha già dimostrato di saper costruire basi importanti per una squadra in poco tempo. Se d'ora in avanti il rendimento (e conseguente valorizzazione) di Zaccagni e compagni dovesse essere confermato, a prescindere da quale sarà il traguardo finale è probabile che la firma sul nuovo accordo possa diventare solo una formalità da sbrigare.