Getty Images

Lazio, Baroni sorride: ecco i giocatori che recuperano per le prossime partite

54 minuti fa



Si svuota l'infermeria della Lazio. Ieri all'Olimpico, oltre la vittoria 3-1 sul Napoli e il passaggio ai quarti di Coppa Italia, è arrivata anche un'altra buona notizia per Baroni: il recupero di Castrovilli. Il centrocampista è rientrato in campo ben prima delle aspettative, dopo l'operazione in artroscopia al ginocchio del mese scorso. Una pedina in più che ora il mister reinserirà nelle rotazioni, almeno in campionato, in attesa di un ulteriore rinforzo dal mercato di gennaio. Ma i sorrisi per il tecnico biancoceleste non sono finiti.



Sulla via del rientro ci sono anche Dia, che sta risolvendo il problema alla caviglia accusato col Ludogorets, e soprattutto Nuno Tavares. Il terzino sinistro protagonista fino all'ultima pausa nazionali dell'ottima prima parte di stagione della Lazio, si sta lasciando alle spalle gli acciacchi muscolari patiti con il Portogallo ed è pronto a riprendere il controllo della fascia. I suoi assist e le sue accelerazioni sulla corsia mancina sono mancati tantissimo alla squadra nelle ultime due settimane. Già domenica al Maradona potrebbe rivedersi in campo per qualche minuto, mentre la sfida successica contro l'Ajax potrebbe sancire il suo definitivo rientro da titolare. Baroni dovrà invece pazientare ancora un po' per riavere a disposizione anche Vecino. Il centrocampista urugayano ne avrà ancora per una settimana almeno per guarire dalla lesione di basso grado alla coscia sinistra. Secondo le previsioni dovrebbe rientrare tra i convocati per la partita contro l'Inter.