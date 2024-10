Getty Images

Lazio, Baroni: "Su Vecino, Zaccagni e l'infortunio di Rovella..."

59 minuti fa



Marco Baroni, allenatore della Lazio, parla ai microfoni di Dazn prima del match con il Como: "La squadra deve essere ambiziosa, a partire dal lavoro fatto in settimana. I ragazzi vogliono far bene, nonostante gli impegni ravvicinati. Oggi è un test importante contro il Como, che gioca bene e ha qualità".



Il tecnico biancoceleste prosegue: "L'assenza di Rovella è sicuramente importante però c'è Vecino che ha una grande condizione: ci dispiace per l'assenza ma siamo in grado in questa gara di aspettarlo, visto il lieve infortunio. Non sarà della gara anche Zaccagni. I giocatori lo sanno: alleno tutti e tutti devono sentirsi importanti. Poi saranno bravi a meritarsi sul campo la fiducia data".