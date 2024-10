Getty Images

Lazio, Pedro poteva finire al Como. Domani invece sarà titolare contro l'amico Fabregas

39 minuti fa



C'è un curioso retroscena di mercato svelato dal Corriere dello Sport alla vigilia di Como - Lazio. Riguarda Pedro, che in estate, quando non era ancora certa la sua permanenza in biancoceleste, ha avuto la possibilità di andare a giocare proprio con i lombardi, alla corte del suo amico ed ex compagno di squadra Cesc Fabregas. Tra luglio e agosto c'è stato un corteggiamento e la tentazione di dire sì sembra sia stata forte. Alla fine però il nuovo progetto del club capitolino ha convinto il fuoriclasse spagnolo a restare a Roma.



Non è escluso che alla fine di questa stagione, quando il contratto con la Lazio scadrà, il classe '87 possa essere di nuovo contattato dal club comasco. In realtà in questo momento, considerando il rendimento dell'ultimo mese, anche la società di Lotito sta pensando di proporgli un ulteriore prolungamento. "Pedro è un campione esemplare - ha detto il presidente ai microfoni del Messaggero - Si allena sempre con la fame e dà l'esempio. Non escludo il rinnovo, se continuerà di questo passo. Lui è una persona intelligente e i risultati si vedono". Domani intanto al Sinigaglia scenderà in campo molto probabilmente da titolare, viste le rotazioni che Baroni ha intenzione di fare - come succede anche in coppa - per il turno infrasettimanale. Da che poteva essere uno degli ex della partita, l'ex Barça si ritroverà quindi ad affrontare Fabregas sulla panchina del Como da avversario.