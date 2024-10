Getty Images

Lavince e convince contro unsempre più in crisi nel match andato in scena alle 15 all'Olimpico. Dopo ilfirmato da Noslin, Pedro e Vecino, il tecnico biancocelesteha parlato ai microfoni di Dazn. Queste le sue dichiarazioni:"Sono contento dei tre gol, venuti da Noslin che non giocava da titolare e dai due subentrati. Questo fa capire quanto cerchiamo di portare avanti la filosofia che tutti devono essere utili e spendersi. In alcuni momenti alcuni hanno speso energie e chi entra sa che c'è da cambiare qualcosa. Chi è entrato ha fatto bene, sono contento per la vittoria e per la prestazione. Avevo chiesto personalità e maturità, le ho viste. Grazie ai tifosi che sono stati straordinari".

"Io non sono sorpreso da Pedro, è un giocatore che si allena talmente forte e sta talmente bene fisicamente che è straordinario. Ha avuto anche pochissimi infortuni, non vorrei dirlo altrimenti porto male (ride, ndr). I giocatori non si vedono per quello che hanno, ma per quello che danno. Lui in partita e in allenamento dà tantissimo, ci stropicciamo gli occhi. Poi va anche gestito, ma come sto gestendo gli altri. Si allena come uno di 27 anni"."Lazzari domani fa un controllo e speriamo di riaverlo"."La squadra deve crescere di gara in gara. Noi ogni partita rinnoviamo la sfida a noi stessi nel lavoro e nelle partite. Siamo ambiziosi, io sono ambizioso, i tifosi, la società, quindi per fare qualcosa di importante dobbiamo tenere alto il livello prestativo. I ragazzi lo fanno. Il calcio posizionale è finito, bisogna fare movimento fuorizonale, i ragazzi ci credono e lavorano per questo".

"Io sono un uomo che vive di passione e di emozioni. L'ho detto subito: mi piace avere una squadra che emozione, dobbiamo pensare alle famiglie e bambini. Il calciatore deve dare tutto sul campo. Ci saranno momenti negativi ma quando uno da tutto se stesso io dico sempre che può affrontare tutto in modo diversa. La squadra sta recependo il messaggio e la gente lo sente".