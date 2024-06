AFP via Getty Images

Lazio, Baroni vota Stengs: incontro a Formello, c'è ottimismo

Francesco Guerrieri

8 minuti fa



Calvin Stengs vede l'Italia. L'attaccante esterno olandese classe 1998, in forza al Feyenoord, era stato accostato alla Fiorentina nelle scorse sessioni di mercato, ma potrebbe approdare in Serie A un po' più a sud, alla Lazio, che sta intrattenendo degli incontri con il suo agente.



BARONI DA' L'OK - La trattativa è impostata sui binari giusti e le parti si riaggiorneranno nei prossimi giorni. Stengs, sotto contratto fino al 2027, ha segnato 8 gol e fornito ben 18 assist in stagione, numeri che hanno convinto il nuovo tecnico biancoceleste Baroni a dare la propria approvazione all'eventuale arrivo.