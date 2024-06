Lazio, proposto un figlio d'arte per l'attacco: ecco di chi si tratta

Getty Images

Danielè stato proposto dalalla. La notizia la dà questa mattina Il Messaggero, raccontando che il club brianzolo, guidato da Adriano Galliani, sta cercando una nuova sistemazione per il figlio dello storico capitano del Milan, rientrato dal prestito di quest'anno all'Empoli. Per i biancocelesti si tratterebbe di un'occasione low cost per puntare su un giovane che abbia già confidenza con la Serie A. Sarebbe un elemento in linea con le intenzioni del club capitolino di ringiovanire la rosa e, dal punto di vista tattico, potrebbe diventare un jolly in più a disposizione di Baroni, visto che tra giovanili ed esordi in Serie A il classe 2001 ha giocato praticamente in tutti i ruoli dell'attacco.

Per Maldini quest'anno in toscana 18 presenze, 4 gol e 1 assist, che hanno contribuito alla salvezza dell'Empoli. Il quotidiano romano parla di una valutazione intorno aglima non è detto che il Monza voglia cederlo a titolo definitivo. I buoni rapporti tra Galliani e Lotito potrebbero favorire una eventuale trattativa, qualora la Lazio accogliesse positivamente la proposta. Al momento le priorità biancocelesti sono concentrate altrove, ma la pista del figlio d'arte resta da monitorare.