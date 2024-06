Lazio, è il giorno della contestazione a Lotito: la protesta davanti allo stadio Flaminio

NurPhoto via Getty Images

"Una società più vicina ai tifosi" e "Riapertura del Flaminio come stadio della Lazio", queste le motivazioni dellaoggi a Roma. Almeno è quanto si legge sul sito romamobilita.it, che annuncia possibili disagi alla circolazione del traffico nella zona interessata dalla manifestazione. In realtà le ragioni deisono ben altre. L'unico bersaglio della contestazione in programma oggi e il presidenteDelusi dall'annata mediocre della squadra, dalla gestione societaria in generale e, in ultimo, dal clima di ridimensionamento che in molti percepiscono in questo periodo, a partire dalla scelta di Baroni per la panchina, i tifosi hanno deciso di scendere in piazza per gridare tutto il loro dissenso.

Numerosi gli appelli rimbalzati sui social nell'ultima settimana, per invitare la più ampia partecipazione possibile a una. Con le forze dell'ordine è stato anche concordato un itinerario preciso che si snoderà fino a Ponte Milvio, dove la protesta - assicurano gli organizzatori - andrà avanti fino a tarda sera. Uno scenario comunque non nuovo sulle sponde biancocelesti del Tevere. Anzi, si tratta di una ciclicità che va avanti da 10 anni. Nel 2014 e nel 2016 c'erano già state iniziative simili: sfoghi fragorosi di un clima di contestazione anti-Lotito che a Roma va avanti a fasi alterne da ormai un ventennio