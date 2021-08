Con lo sblocco del mercato la Lazio ha finalmente ufficializzato tutti i nuovi acquisti tranne Kamenovic. Al momento il serbo è stato lasciato in stand-by per lasciare spazio in caso al connazionale Kostic. Chi invece è atteso subito a Formello, come riporta Repubblica, è Basic. Il centrocampista del Bordeaux ha da tempo l'accordo con la Lazio e attendeva solo il via libera per lasciare Les Girondins. A questi ultimi andranno circa 7 milioni fissi più 3 di bonus per una cifra totale intorno ai 10 milioni di euro.