Lazio, Basic: "Torno a Formello, ho ancora tre anni di contratto"

Ho trascorso mezza stagione alla Salernitana e torno alla Lazio. Ho ancora tre anni di contratto, ricomincerò da zero e vedremo se mi vorranno oppure no. Sono soddisfatto della Serie A, vedremo cosa porterà il futuro.

Tomatornerà alladopo il prestito alla Salernitana. Che non sarebbe stato riscattato dai campani, retrocessi in Serie B, era cosa nota da tempo dalle parti di Formello. La novità però è che nelle idee del calciatore, stando a quanto ha dichiarato di recente ad alcuni media croati, il rientro in biancoceleste almeno in partenza è per rimanerci. Queste le sue parole:

Basic era stato acquistato dalla Lazio nell'estate del 2021 dal Bordeaux, per 7,5 milioni di euro. In due stagioni e mezzo non è riuscito ad imporsi in biancoceleste, con Sarri che ha provato a dargli fiducia in alcune occasioni senza però riuscire a far emergere le sue qualità. Appena due gol e due assist con l'aquila sul petto e anche nei sei mesi a Salerno non è riuscito a lasciare il segno. Nel suo ruolo al momento la Lazio è coperta da Guendouzi, Vecino, Cataldi e Rovella, quindi il club lavorerà per trovargli una sistemazione alternativa. Lui invece, a quanto pare, almeno inizialmente, vuole provare a convincere Baroni a puntare anche su di lui.