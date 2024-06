Lazio, ipotesi prestito per Mandas: incontro con gli agenti nei prossimi giorni

Getty Images

Lapunta forte super il futuro. Il portiere greco quest'anno ha mostrato le sue qualità nel periodo in cui ha dovuto sostituire l'infortunato Provedel e ha attirato così le attenzioni di tanti club anche importanti. In Inghilterra persino il Manchester United e, ancora di più, il City negli scorsi mesi si erano informati su di lui. La società biancoceleste però ha ribadito più volte che alla definitiva consacrazione classe '01 crede parecchio e che(di recente in questo senso è stato proposto proprio ai Red Devils come contropartita nel possibile affare Greenwood, ma non se ne è fatto nulla). Al momento però il ragazzo resta il secondo portiere, perché per il presente c'è Provedel e questo potrebbe ritardarne l'affermazione in campo con continuità.

Ecco quindi che si fa strada lae tornare poi pronto per raccogliere l'eredità della porta biancoceleste. Ne parla oggi Il Messaggero, spiegano che nei prossimi giorni ci sarà un incontro a Formello tra la dirigenza della Lazio e gli agenti dell'estremo difensore per discutere questa possibilità. Le società interessate a prenderlo anche a titolo temporaneo in A non mancano. C'è il Monza, che deve sostituire Di Gregorio; ma anche il Verona, con il quale ci sono già in ballo altri discorsi per Noslin e Cabal, che il presidente Lotito stesso sta portando avanti personalmente con il suo collega e amico giallobù Setti. Se non si concretizzasse lo scenario di una partenza in prestito comunque Mandas sarebbe contento di poter continuare a lavorare a Roma, anche se le prospettive di minutaggio sarebbero più basse. Con un suo trasferimento invece la Lazio dovrebbe poi cercare un altro secondo portiere.