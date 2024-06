Lazio, ancora non si sblocca la trattativa di Stengs: ecco la situazione

AFP via Getty Images

Resta bloccata la trattativa traper Calvin. Come scrive Il Messaggero oggi l'ipotesi di inserire il cartellino dicontinua a non trovare aperture. Sembravano esserci spiragli in tal senso prima del week-end, ma niente da fare. La Lazio non lo cede (poi dovrebbe comunque andare a sostituirlo, ndr). Il club capitolino però vuole insistere e si cercherà quindi di avvicinare economicamente le richieste degli olandesi per arrivare a una soluzione. Il trequartista classe '98, di origini surinamesi, che può giocare anche ala, è un profilo che piace tantissimo a Formello e anche il nuovo tecnico Baroni ne ha avallato l'acquisto.

in questi giorni. Alzando la parte fissa ae aumentando i bonus si punta a convincere la società di Rotterdam a mollare la presa. Al livello economico la mossa va studiata bene dai biancocelesti che poi intendono chiudere anche col Verona per Noslin e quasi sicuramente per almeno un altro colpo nel reparto avanzato. Oltre a un terzino sinistro, se uscirà uno tra Hysaj o Pellegrini (più probabile l'albanese). Tante operzioni da realizzare per rinnovare la rosa e risorse limitate, perché le entrate della Champions quest'anno non ci sono più e come sempre negli ultimi 20 anni in casa Lazio, la priorità è assolutamente quella di far quadrare i conti prima di tutto.