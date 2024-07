Lazio, accordo con Laurienté: ora si tratta col Sassuolo. Ecco al posto di chi arriverebbe

Getty Images

Base di accordo trovata tra lae Armand. A scriverlo è oggi il Messaggero che spiega come il calciatore abbia accettato l'offerta dei biancocelesti di un contratto da 1,5 milioni a stagione.. I neroverdi, neoretrocessin B, hanno fissato il prezzo a. Drovranno infatti poi corrisponderne il 20% al Lorient, da cui venne acquistato nel 2022 per circa 10 milioni.Al momentoServiranno quindi nuovi colloqui nelle prossime settimane per trovare un punto di incontro. In ogni casoIntanto perché i posti in rosa, in base alle regole attuali, sono già esauriti. Seriverebbe quindi una cessione per poter inserire il franco-guadalupense. In secondo luogo perché il mercato è ancora lungo e con 5 acquisti già portati a casa la squadra è già numericamente completa in tuttii reparti. La società ha intenzione di aggiungere qualche pedina in più da mettere a disposizione di Baroni, ma senza urgenze.

Laurienté, che può giocare su entrambe le fasce, sia nel 4-2-3-1, sia nel 4-3-3,Come scrive sempre il Messaggero infatti, per il danese si stanno aprendo negli ultimi giorni le possibilità di un addio. Lo scenario sembrava inverosimile fino a poche settimane fa, con la dirigenza che avea detto no al Feyenoord per l'inserimento del cartellino dell'ex Midtyjlland nella trattativa per Stengs. La Lazio sembrava voler puntare forte per il prossimo anno sull'esplosione del talento del ragazzo, maSu di lui si sono posati gli occhi del Fenerbahce di Mourinho, ma anche la trattativa con gli olandesi potrebbe riaccendersi all'improvviso. In ogni caso i biancocelesti vogliono farsi trovare pronti ad ogni evenienza e per questo intanto hanno incassato il sì di Laurienté a trasferirsi a Roma. Nei prossimi giorni si saprà se Lotito e Fabiani affonderanno il colpo o meno.