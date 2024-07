Lazio, scenario a sorpresa per Akpa Akpro

Getty Images

Uno scenario a sorpresa per il centrocampista ivoriano, classe '92, raccontato oggi dal Messaggero. Rientrato dal prestito al Monza, fino a questo momento è stato considerato uno degli esuberi da piazzare altrove, possibilimente a titolo definitivo, per liberare il bilancio di una zavorra. Arrivato nel 2020 dalla Salernitana per 12,7 milioni di euro (cifra che peraltro ha fatto anche molto discutere nell'ambito dell'inchiesta sulle plusvalenze un anno e mezzo fa, anche se nei confronti della Lazio non è stato rilevato alcun illecito, ndr), ha il contratto in scadenza tra un anno. La società ha provato a inserirlo come contropartita in alcune trattative, ma non se ne è fatto nulla. E alla fine Akpa è partito per il ritiro con la squadra in attesa di capire il proprio futuro.

Proprio ad Auronzo però i, che può giocare sia nella linea a 3 sia in quella a 2. Ecco quindi aprirsi uno spiraglio per la sua permanenza in biancoceleste. Un'opzione che diventerebbe molto più concreta qualora si concretizzasse un'uscita in quel reparto. Oltre al nuovo arrivo Dele-Bashiru, che gioca sulla trequarti, ma può adattarsi anche in mediana, ci sono infatti in rosa già, nonostante per lo spogliatoio sia un punto di riferimento. Non è stato messo alla porta, ma se qualcuno presentasse un'offerta soddisfacente, Lotito e Fabiani non alzerebbero le barricate come fatto per altri (Guendouzi in particolare). La situazione resta quindi da monitorare. Akpa Akpro attende di conoscere il proprio destino, che ora non per forza dovrebbe essere lontano da Roma.