Getty Images

Lazio-Bologna, la MOVIOLA LIVE: doppio giallo e rosso per Pobega, decisione giusta

9 minuti fa



Il match dello Stadio Olimpico di Roma tra Lazio e Bologna è il posticipo che chiude la domenica della 13esima giornata di Serie A. Di seguito gli episodi arbitrali più discussi, analizzati dalla moviola di Calciomercato.com:





LAZIO – BOLOGNA - h. 20.45



RAPUANO (BINDONI – TEGONI) IV: COSSO, VAR: PEZZUTO, AVAR: MARESCA



35' ROSSO A POBEGA - Ingenuità dell'ex Milan, che dopo aver rimediato il primo giallo per un fallo a metà campo al 24', entra scoordinato in scivolata su Guendouzi, in seguito all'appoggio di Provedel, e si fa cacciare.