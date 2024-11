De Zerbi: “Non lascio il Marsiglia, non sono scappato nemmeno dallo Shakhtar sotto le bombe di Putin”

Calciomercato/Getty

Robertoha tenuto un’altra conferenza stampa infuocata alla vigilia della gara del suocontro il. Queste le parole dell’allenatore italiano che già dopo il ko interno conaveva detto:Domani è una partita da tre punti, non da dodici.È una partita importante e abbiamo l’obiettivo di fare bene e vincere”.

"Abbiamo dovuto lavorare conAbbiamo lavorato sulla fisicità, meno sulla tattica.sia io che i giocatori che la società".Mi assumo la mia responsabilità. Io, i miei giocatori e il club in generale,Sul campo non siamo stati sufficienti.. Se credete che mi dimetterò, che sia quella la mia idea, ci tengo davvero a sottolineare cheIo credo in questo OM, nei giocatori che alleno e non vado da nessuna parte”.

È un campione che ha questa umiltà adolescenziale tra virgolette.Siamo fortunati ad avere un giocatore come lui, come anche. Cerco sempre di mettere i giocatori nelle migliori condizioni possibili. È un gruppo che gioca insieme da pochissimo tempo,