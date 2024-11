Parma-Atalanta: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Parma-Atalanta torna a infiammare il Tardini dopo l'amichevole del 4 agosto scorso, terminata con la vittoria dei ducali e la perdita di Scamacca per infortunio al crociato.una striscia da 6 punti che manca da luglio 2020, mentrePartita: Parma-AtalantaData: sabato 23 novembre 2024Orario: 20.45Canale Tv: DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251Streaming: DAZN, Sky Go, NOW

Suzuki; Coulibaly, Delprato, Balogh, Valeri; Keita, Sohm; Man, Mihaila, Cancellieri; Bonny. All. Pecchia.Carnesecchi; Kossounou, Hien, de Roon; Bellanova, Pasalic, Ederson, Ruggeri; Samardzic; Retegui, Zaniolo. All. Gasperini.L'Atalanta, reduce da cinque vittorie di fila in stagione e dieci risultati utili consecutivi, è ancora un po' incerottata dopo la sosta, soprattutto in difesa. Scalvini è alla sua prima convocazione stagionale ma ancora non è pronto per giocare, Godfrey ha l'influenza, mentre Kolasinac e Djimsiti sono acciaccati. De Roon sarà quindi arretrato, con Pasalic in mediana. In attacco, De Ketelaere e Lookman hanno recuperato la forma ma non hanno probabilmente i 90 minuti e un occhio andrà alla Champions, martedì alle 21 a Berna con lo Young Boys. Nel Parma, che cerca un altra vittoria dopo quella sul Venezia per allontanarsi ulteriormente dalla zona retrocessione, assenti Bernabè e Circati, spazio a Keita e Balogh.

La partita sarà trasmessa ida DAZN, visibile anche sulle smart tv e su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) con la app, al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Non solo, Parma-Atalanta sarà trasmesso in diretta tv da Sky su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251.Su DAZN e il servizio di Sky, Sky go, oltre che su Now, si potrà vedere Parma-Atalanta in diretta streaming. Anche sui dispositivi mobili come smartphone, tablet, iPhone e iPad, pc e notebook.

La telecronaca del match sarà a cura di Dario Mastroianni ed Emanuele Giaccherini su DAZN. Su Sky invece la racconteranno Riccardo Gentile e Massimo Gobbi.