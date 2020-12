Mentre la Lazio cerca di capire se potrà puntare o meno su Lulic da qui sino al termine della stagione per la fascia sinistra, continuano a fioccare nomi per sostituirlo. Quello reso noto quest'oggi da Il Messaggero è poco conosciuto. Si tratta di Dimitrije Kamenovic, esterno del Cukaricki, club serbo. Essendo un classe 2000, il difensore non corrisponderebbe neanche a un problema di lista per il club biancoceleste. Poiché under 21 infatti potrebbe essere inserito come "giovane di serie", a prescindere dall'eventuale recupero di Lulic. Ha un valore che si aggira intorno al milioni di euro.