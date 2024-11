Getty Images

Lazio-Cagliari, gol di Luvumbo o autogol di Gila? La decisione della Lega

9 minuti fa



Al 41' di Lazio-Cagliari, gara che chiude l'undicesima giornata di Serie A, un episodio che interessa i fantallenatori: il pareggio dei sardi con Luvumbo è viziato da una deviazione evidente con il tacco di Gila che spiazza Provedel. Quindi è gol dell'attaccante angolano o autogol del difensore spagnolo?



La Lega Serie A assegna il gol a Luvumbo: il tiro era comunque indirizzato verso la porta, Gila non tenta di giocare il pallone ma solo di opporsi alla conclusione dell'avversario. Sfortuna per l'ex canterano del Real Madrid, già protagonista di un autogol nella sconfitta per 1-0 a Torino.