Un'estate fa stava per andare via: Felipe Caicedo sta conquistando tutti a suon di prestazioni convincenti e giocate importanti. In questo momento è la spalla più accreditata di Ciro Immobile, ha scalzato Luis Alberto e Correa. E pensare che tutto è cominciato in un reality-show.



CAICEDO STORY - Come riporta il Corriere dello Sport, in Ecuador Felipe ha trovato la fama vincendo un popolarissimo reality chiamato “Camino a la gloria”: a soli 15 anni, ha vissuto per 2 mesi a "Casa Amarilla", la cantera del Boca Juniors. Il suo rapporto con il calcio è iniziato così, fino a conquistare i tifosi della Lazio.