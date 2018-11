La Lazio lo ha corteggiato tutta l'estate: l'attaccante brasiliano Wesley era l'obiettivo per rinforzare il reparto offensivo. La cessione di Caicedo doveva liberare una casella in avanti, a fianco di Ciro Immobile, e Tare aveva messo gli occhi sul talentuoso centravanti, convinto delle sue doti. Alla fine, Inzaghi avrebbe scelto di dare fiducia a Felipe Caicedo, che lo sta ripagando sul campo.



MERCATO LAZIO - Nel frattempo Wesley ha segnato in Supercoppa di Belgio, ha siglato 3 reti nelle prime 3 del campionato e ieri ha trafitto anche il Monaco. I tifosi chiedevano alla squadra di Henry, ultima in classifica, un cambio di rotta. Niente da fare, pesante sconfitta per 4 a 0 in casa e rete di Wesley. Che lancia un messaggio alla Lazio per il prossimo mercato...