Lazio, Caicedo punge i romanisti dopo l'esonero di De Rossi: "Er sord out"

Er sord out https://t.co/jUZm52otzI — Felipe Caicedo (@FelipaoCaicedo) September 18, 2024

, ormai, è un tifoso laziale come quelli che popolano la Curva Nord dell'Olimpico. L'ex attaccante biancoceleste, di nazionalità ecuadoriana, ha infiammato il dibattito sull'esonero di Daniele De Rossi da parte della Roma con un post tanto breve quanto incisivo su X:, ha scritto, riprendendo la notizia della cacciata dell'ex capitano giallorosso.Il riferimento è alrisultando più numerosi o almeno più assidui rispetto ai dirimpettai biancocelesti. Uno sfottò come tanti, solo che arriva da un ex calciatore e non da un "semplice" tifoso. Un calciatore che, con i suoi tanti gol spesso nei minuti finali delle partite, è entrato a pieno titolo nelle grazie del mondo laziale.