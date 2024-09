Lazio, Lotito: "Quest'anno la squadra ha più fame"

Redazione Calciomercato

"Abbiamo costruito una rosa forte ma soprattutto con un’altra fame. L’anno scorso non avremmo vinto una partita come quella di lunedì perché tutti corrono ed entrano in campo con la voglia di sudare la maglia e spaccare il mondo”.

è contento dell'avvio di campionato della sua. Il presidente biancoceleste ha apprezzato in particolare l'approccio caratteriale della squadra in queste prime partite. Oggi il Messaggero pubblica alcune sue virgolette, con le quali sottolinea proprio la differenza, rispetto a un anno fa, di atteggiamento dei giocatori :

Con due vittorie un pari e una sconfitta la squadra di Baroni viaggia a -3 dall'Udinese prima in classifica e tiene il passo delle altre big, dirette concorrenti per i piazzamenti in Europa. Il nuovo ciclo che i biancocelesti hanno iniziato ad aprire, partendo dal profondo rinnovamento della rosa in estate, agli occhi del patron è quindi iniziato con le giuste premesse. Nelle prossime tre gare, tutte in trasferta tra campionato ed Europa League, gli uomini di Baroni sono chiamati a confermare quanto fatto finora. In particolare in coppa, la settimana prossima, c'è l'aspettativa di iniziare con il piede giusto il cammino nella nuova competizione a girone unico.