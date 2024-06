Lazio, cambia il tecnico ma non il ritiro: Baroni conferma le date per Auronzo

Gettyimages

Il cambio in panchina non stravolge i programmi estivi della. La squadra biancoceleste aveva programmato il ritiro adanche in base alle esigenze espresse da Igorche non voleva far trascorrere alla squadra un periodo particolarmente lungo in montagna. L'arrivo di Marcoal posto del tecnico croato però non avrà ripercussioni su questo aspetto. Dopo un confronto avvenuto in questi giorni con la dirigenza il nuovo allenatore ha dato il suo benestare al mantenimento delle date stabilite:prossimi per il 16° anno consecutivo.

11 giorni di lavoro che di fatto renderanno qPoi i biancocelesti proseguiranno il percorso di avvicinamento alla prossima stagione tra Formello e alcune amichevoli in giro per l'Europa. Baroni lavorerà da subito per plasmare la squadra al suo modulo di riferimento, che sarà il 4-2-3-1. Il tecnico fiorentino però ha abituato a far vedere spesso diversi cambiamenti tattici sia durante le partite sia per adattarsi di volta in volta alle necessità delle partite. Principi con i quali Immobile e compagni inizieranno a prendere dimestichezza a partire dal mese prossimo.