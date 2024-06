Lazio, c'è l'offerta per Stengs: la risposta del Feyenoord

AFP via Getty Images

Troppo bassa l'offerta della Lazio per. Come riporta il Corriere dello Sportper il cartellino del jolly offensivo, classe '98.Gli olandesi lo valutano 20, ma per meno di 15 non trattano neppure. Serve uno sforzo in più quindi da parte della dirigenza laziale, che immaginava di poter dirottare su questa operazione tutto il tesoretto ricevuto dalla cessione di Luis Alberto (da ieri sera ufficiale all'Al-Duhail, in Qatar).

Stengs ha aperto a un suo possibile sbarco a Roma, anche se ieri ha dichiarato ai microfoni di alcuni media dei Paesi Bassi, che non gli dispiacerebbe giocare ancora la Champions con il Feyenoord. In più ci sono almeno un paio di squadre in Premier League che lo tentano economicamente molto di più della Serie A. Per il momento quindi il primo passo fatto dalla Lazio è stato infruttuoso. Per alzare la posta era stata paventata nei giorni scorsi l'ipotesi di inserirecome contropartita, ma questa pista non avrà un seguito. I biancocelesti non vorrebbero cederlo e ancor meno avrebbero intenzione di mandarlo all'estero, perché questo significherebbe perdere i vantaggi fiscali garantiti dal vecchio "decreto crescita" di cui la società ha beneficiato nella scorsa sessione di mercato estivo, quando le norme erano ancora in vigore. Per l'esterno danese si può prospettare al massimo un prestito in Italia, per provare a rilanciarlo dopo un'annata complicata e per rivalorizzare l'investimento. Nessuna pedina di scambio quindi: se vorrà arrivare a Stengs la Lazio dovrà trovare altrove le risorse.