Lazio, Castellanos: "Dove possiamo arrivare? Ora dobbiamo..."

, centravanti della, parla ai microfoni di Sky Sport dopo il successo per 5-1 sul campo del Como, match nel quale il Taty ha realizzato una doppietta: "Abbiamo giocato contro una buona squadra, ora continuiamo così perché stiamo andando bene. Dove può arrivare questa Lazio? Sono felice per il gol di Tchaouna, lavoriamo tanto in settimana e ora continuiamo così. Stiamo giocando bene".Marcatori: 28’p.t. Castelanos (rig)(L); 31’p.t. Pedro (L), 8’s.t. s.t. Mazzitelli (C ), 25’s.t. Patric (L), 35’s.t. Castellanos (L), 45’s.t. +6 Tchaouna (L)

Assist: 31’p.t. Nuno Tavares (L), 25’s.t. e 35’ s.t. Dia (L), 45's.t. +6 Lazzari (L)COMO (4-2-3-1): Audero; Goldaniga, Dossena, Kempf, Moreno (dal 23’s.t. Engelhardt); Mazzitelli (dal 40’s.t. Gabrielloni), Braunoder; Strefezza (dal 23’s.t. Cerri), Paz, Fadera (dal 1’s.t. Da Cunha); Cutrone (dal 40s.t. Barba). All.: Fabregas.LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic (dal 32’s.t. Gigot), Patric (dal 43’s.t. Lazzari), Gila, Nuno Tavares; Guendouzi, Vecino; Isaksen (dal 21’s.t. Pellegrini), Pedro (dal 32’s.t. Tchaouna), Noslin (dal 1’s.t. Dia); Castellanos. All.: Baroni.

Arbitro: sig. Pairetto – sez. Nichelino (TO)