Lazio, dalla Turchia un candidato tra gli svincolati per il centrocampo

Lapotrebbe pescare tra gli svincolati il centrocampista di qualità di cui avrebbe bisogno. Dalla Turchia arrivano voci di un tentativo dei biancocelesti per ingaggiare, turco, classe '97, protagonista con la sua nazionale agli europei a giugno, maIl Milan ci ha fatto più di un pensiero nelle scorse settimane ma alla fine non se ne è fatto nulla. Ora sembra sia la società biancoceleste a voler provare a convincerlo a trasferirsi a Roma.Al momento comunque si tratta solo di rumors, che non trovano riscontri concreti, men che meno dalle parti di Formello. Ciò non toglie che il suo profilo potrebbe far comodo alla squadra di Baroni. Cresciuto calcisticamente nelYazici ha collezionato esperienze internazionali ale, appunto, in Francia al. Proprio con la formazione francese salì alla ribalta nel 2020 mettendosi in mostra con una tripletta contro il Milan in Europa League. Trequartista puro, all'occorrenza in carriera ha giocato anche come falso 9 e si è adattato pure a fare l'ala.Già ora il club biancoceleste è costretto ad operare dei tagli, con Hysaj che lascerà il posto a Gila e Pedro che con tutta probabilità non sarà inserito nella lista UEFA. L'addio di Cataldi in extremis non ha liberato posti (era prodotto del vivaio) e quello di Casale è stato riempito subito da Gigot. Per quanto Yazici si dica disposto a discutere le cifre del proprio stipendio per venire incontro alle esigenze della Lazio, l'operazione appare complicata sin dal principio.

Yazici, nelle ultime settimane era stato, come possibile innesto a parametro zero da piazzare a fine mercato. Voci che poi non avevano trovato riscontri, spegnendosi sul nascere.