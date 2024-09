Lazio, Castrovilli chiarisce: "Esclusione dalla lista Uefa concordata con la società"

Foto SS Lazio

Ha generato parecchi malumori tra i tifosi la scelta delladi escluderedalla lista UEFA. Il centrocampista biancoceleste, ex Fiorentina, arrivato in estate a parametro 0, ha però fatto chiarezza oggi con un messaggio sui propri canali social: si tratta di una scelta condivisa con lo staff tecnico e il club."La scelta di non disputare la prima fase dell'Europa League è il frutto di una programmazione condivisa da me e dalla società: non c'è stata alcuna esclusione e non c'è alcuna complicazione fisica. La stagione sarà lunga e l'obiettivo è dare il massimo lungo tutto l'arco dell'anno. Sto bene e lavoro ogni giorno con entusiasmo per aiutare i miei compagni alla ripresa. Forza Lazio".

Fino a pochi giorni fa non sembravano esserci dubbi sul fatto che a rimanere fuori dalla lista europea sarebbero stati Hysaj e Pedro. Anche questa peraltro una situazione per la quale in molti nell'ambiente laziale storcevano la bocca, visti gli ingaggi pesanti dei due giocatori per i quali il club non è riuscito a trovare sistemazioni alternative. Le cose sono andare invece diversamente, con il campione spagnolo inserito all'ultimo e Castrovilli disponibile solo per il campionato. Le polemiche per la scelta si sono unite ai tanti dubbi sulla condizione fisica del nuovo arrivato, che viene da due anni tribolati per infortuni. Sin dai primi giorni in biancoceleste infatti il centrocampista sta seguendo un proprio protocollo specifico di allenamento, parallelamente al lavoro con i compagni in campo per ritrovare al più presto la miglior condizione fisica. Avergli evitato lo stress di giocare ogni tre giorni almeno fino a gennaio fa quindi parte di questo percorso.