Lazio, c'è il nome per il dopo Luis Alberto: Fabiani al lavoro con Rafaela Pimenta

Getty Images

Lavori in corso in casaper rinnovare il reparto avanzato. Tra le priorità del mercato estivo c'è quella di coprire il buco in rosa lasciato dall'addio di(manca solo l'ufficialità per il passaggio all'Al Duhail). E il dsha già individuato un nome che potrebbe fare al caso dei biancocelesti. Come riporta oggi Il Messaggero, si tratta di, nazionale armeno, con passaporto russo, classe 2000, di proprietà delcon il quale ha svolto tutta la trafila delle giovanili. Gioca prevalentemente da trequartista, ma all'occorrenza può adattarsi anche come esterno offensivo. Quest'anno ha realizzato 11 gol e 7 assist nel campionato russo: può essere arrivato per lui il momento del salto di qualità in carriera.

Spertsyan è gestito da- spiega sempre il quotidiano romano - che. La valutazione iniziale per impostare una trattativa è di 18 milioni di euro. La società biancoceleste però conta sui buoni rapporti tessuti negli anni con la famosa agente sportiva per puntare a uno sconto sul prezzo del cartellino. Per i capitolini sarà infatti cruciale nella prossima sessione di calciomercato ottimizzare le risorse per i diversi movimenti che sarà necessario fare e, soprattutto, per rientrare nei paletti di bilancio.