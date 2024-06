Getty Images

Fonseca al Milan e Conte al Napoli ritrovano Florenzi e Politano: il precedente Tudor-Guendouzi alla Lazio

Cristian Giudici

5 minuti fa



Igor Tudor alla Lazio ha ritrovato Matteo Guendouzi. Il centrocampista francese e l'allenatore croato avevano già lavorato insieme l'anno scorso al Marsiglia, dove si erano scontrati a più riprese. Il loro rapporto non è migliorato a Roma, dove uno dei due rischia di essere di troppo. Non a caso il tecnico ex Verona ha preso male la notizia dell'addio del giapponese Daichi Kamada, ora destinato al Crystal Palace in Inghilterra. Il presidente Claudio Lotito cerca di consolarlo e tratta il ritorno in Italia del mediano marocchino Sofyan Amrabat, reduce da una stagione giocata in prestito al Manchester United, ma ancora di proprietà della Fiorentina.