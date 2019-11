Quarta giornata dei gironi di Europa League per la Lazio. Reduce da tre successi consecutivi in campionato, la squadra di Simone Inzaghi cerca punti importanti anche nella manifestazione continentale. I biancocelesti ospitano all'Olimpico il Celtic, con l'obiettivo di vendicare l'amara sconfitta di due settimane fa in Scozia. Fischio di inizio alle 18.55, in una gara semplicemente decisiva: gli uomini di Inzaghi, con una vittoria e due sconfitte, sono a quota 3 punti, a -3 dal Cluj e a -4 proprio dal Celtic. Vincere, dunque, è inevitabilmente l'unica strada.



STATISTICHE E PRECEDENTI - Gran Bretagna infausta per la Lazio: i biancocelesti non vincono da dieci partite, l'ultimo successo risale al 2-1 del 1999-2000 contro il Chelsea in Champions League. Nelle ultime sette gare europee, inoltre, sono ben sei le sconfitte. Il Celtic, invece, non ha mai vinto in Italia nelle precedenti 12 apparizioni: in 9 occasioni, inoltre, non è mai andato in gol.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



Lazio: Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Vavro; Lazzari , Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Jony; Caicedo, Immobile



Celtic: Forster; Elhamed, Jullien, Ajer, Hayes; Christie, Brown, McGregor; Forrest, Edouard, Elyounoussi​