Lazio, cercasi acquirenti all'estero per Akpa Akpo: ecco dove potrebbe finire il centrocampista ivoriano

Lalavora per trovare sistiemazione agli esuberi rimasti aè a un passo dall'accasarsi in prestito all'Hajduk Spalato. Il prossimo nella lista èPer il centrocampista ivoriano, l'anno scorso in prestito al Monza, c'era stato uno spiraglio con il Verona nelle ultime ore di mercato, ma alla fine non se ne è fatto nulla. Anche perché il calciatore non era particolarmente allettato dalla destinazione. Ora il ds biancoceleste Fabiani sta cercando una destinazione che sia a titolo definitivo per il calciatore, ex Salernitana e e Tolosa, il cui contratto con il club capitolino scadrà a giugno. prossimo, come pure quelli di André Anderson e Diego Gonzalez. Per questi ultimi due però al momento le chance di trasferirsi altrove in questi giorni sono pressoché nulle.

, dove il mercato è ancora aperto rispettivamente fino all'11 e al 13 settembre. Per la Lazio liberarsi del cartellino di Akpa Akpro significherebbe anche alleggerirsi di uno stipendio da un milione di euro l'anno, risparmiando così circa 10 mesi di emolumenti. Un dato da non sottovalutare in previsione dell'uteriore stretta che il Fair Play Finanziario imporrà già dalla prossima stagione. Quest'anno il rapporto tra stipendi e ricavi della società doveva assestarsi non oltre l'80%. Dalla prossima estate dovrà essere del 70%.