Il mercato dellanon ha risolto il problema degli esuberi. E ora i nodi vengono al pettine per la società biancoceleste che deve fare i conti con. Riguardo il campionato italiano, la decisione è già presa: resterà fuori Hysaj appena rientrerà Mario Gila dall'infortunio, dopo la sosta. In UEFA invece la situazione è più problematica, perché i paletti sono ancor più stringenti. Il ds Fabiani in una conferenza stampa prima di Ferragosto aveva detto che il club, in caso non si fossero concretizzate le cessioni, avrebbe a malincuore comunicato le scelte tecniche ai giocatori che sarebbero stati esclusi. A breve sarà il momento di farlo.

Entroè obbligatorio consegnare alla federazione europea due liste. La prima, cosiddetta, 8 dei quali devono essere cresciuti in uno dei vivai nazionali. Come per la serie A però, di questi 8, non più di 4 possono venire da altri vivai italiani, gli altri 4 devono essere cresciuti nelle proprie giovanili.ed è questa che crea problemi, perché in base a paramentri più stringenti rispetto alle norme italiane,non può rientrare in questo elenco. Quindi l'ex Salernitana sarà inserito in Lista A, dove la Lazio inserirà solo 21 giocatori non avendone nessuno da mettere tra i nati del proprio settore giovanile. Questo significa che serviranno due tagli e non solo uno come per il campionato italiano.

Anche qui è già quasi certa la decisione di far fuorinonostante il suo stipendio da 2,8 milioni. L'ex Napoli resterebbe quindi di fatto fuori rosa, nonostante sia stato impegnato da Baroni nelle prime partite di Serie A. Il suo contratto scadrà a giugno 2025 (come quello di Akpa Akpro, André Anderson e Diego Gonzalez, già tutti e tre esclusi dal gruppo). In teoria sono possibiliPer il terzino albanese ci sarebbero perciò delle residue speranze di rientrare in gioco durante l'anno, ma è più probabile che in inverno la società punti a trovargli una nuova sistemazione altrove. Oltre lui, a restare fuori dall'Europa League dovrebbe essereIl campione spagnolo è sicuramente l'uomo con maggior esperienza internazionale nella rosa, ma è anche il più vecchio e già l'anno scorso ha mostrato di non poter garantire continuità nelle tante partite che la squadra è chiamata a giocare ogni tre giorni. Meglio quindi centellinarne l'utilizzo solo in Serie A, per ottimizzarne il rendimento in questa sua ultima stagione con l'aquila sul petto.