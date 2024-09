Lazio, Isaksen svela: "Ho detto al mio agente che non volevo andare via"

Getty Images

Gustavparla dianche dal ritiro della Danimarca. L'ala danese è partita con il piglio giusto quest'anno, con già un gol all'attivo in tre gare con i biancocelesti. E pensare che il classe 2001 in estate era anche finito sul mercato, dopo l'annata scorsa non brillante e una prima parte di preparazione estiva andata a rilento. Pian piano però il talento danese sta convincendo Baroni, che su di lui - ha dichiarato pubblicamente qualche settimana fa - ha grandi aspettative. "Con il nuovo allenatore la situazione è più tranquilla", ha detto Isaksen ai microfoni di TvMidtvest, mentre con la sua nazionale si prepara a sfidare Svizzera e Serbia nelle prime due giornate di Nations League.", ha aggiunto.

Riguardo le voci di mercato, l'esterno offensivo della Lazioper lui, ma ha spiegato che rimanere a Roma è stata anche una sua precisa scelta: “Sarebbe stato un peccato aver passato un anno intero a conoscere tutto alla Lazio per poi andare da un'altra parte e dover imparare di nuovo tutto. Così, ho detto al mio agente che,con il 99% di certezza con la Lazio.