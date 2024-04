Lazio, un'iniziativa di volontariato per pulire l'Olimpico: ecco i dettagli

La Lazio si prende cura della propria casa. Per il post partita di(anticipo della 32a di serie A, domani alle 20:45) il club biancoceleste chiama raccolta i propri tifosi per unire le forze, insieme all', e contribuire alla pulizia delle aree limitrofe allo stadio Olimpico. Si tratta di un'iniziativa di volontariato, annunciata oggi con una nota ufficiale sul sito biancoceleste. Il punto di ritrovo per tutti gli interessati a partecipare srà alla cosiddetta "palla di marmo" (Fontana della Sfera), nel piazzale antistante gli ingressi della Tribuna Tevere e dei Distinti Sud. Da lì, divisi in gruppi, si provvederà, muniti di pinze raccoglitrici, guanti e bustoni, a

Non si tratta peraltro della prima iniziativa green adottata direttamente o appoggiata dalla Lazio. Il 16 marzo scorso, per esempio, la società capitolina aveva dato il proprio contributo ad un'altra opera di pulizia del verde pubblico, presso Piazza della Libertà, promuovendo un medesimo evento di clean up che aveva tirato a lucido il luogo dove nacque la polisportiva biancoceleste nel 1900. E proprio la polisportiva, rimanendo in tema green, ha visto nascere tre anni fa anche la sezione: un'attività che consiste nel raccogliere rifiuti mentre si corre, coniugando così esercizio fisico e pulizia dell’ambiente. Uno sport molto in voga soprattutto nei paesi scandinavi. In Italia si sta diffondendo un po' ovunque a piccoli passi, soprattutto nelle città ricche di verde come Roma, dove ancora una volta è la Lazio a confermarsi tra le pioniere.