Lazio, Cherki resta un nome caldo: il francese ha rifiutato il Fulham

AFP via Getty Images

Rayanresta un nome caldo in orbita. Il trequartista francese, ormai ai margini del Lione e in scadenza di contratto con il club transalpino nel 2025, è uno dei profili che i biancocelesti tengono in considerazione per gli ultimi gionri di mercato, come ciliegina sulla torta, per aggiungere una pedina in più alla rosa di Baroni. Soprattutto in caso di un'uscita (Isaksen, Pedro o Vecino, ad esempio), il classe 2003 diventerebbe quasi certamente uno dei primi nomi della lista dei preferiti.Cherki attende una chiamata da un club importante, che giochi in Europa.che comunque proponeva al Lione 15 milioni più bonus per il cartellino. Il ragazzo però, fresco di medaglia d'argento olimpica con la Francia,E la Lazio rientrerebbe tra queste, anche se nel suo ruolo c'è parecchia abbondanza al momento e dovrebbe giocarsi il posto con una concorrenza agguerrita.

Dal canto suo, ma la priorità del club al momento sono le uscite e poi aggiungere un elemento di qualità, ma anche di gamba, che possa giocare un po' in tutti i ruoli del centrocampo. Folorunsho resta il principale candidato, ma occhio al ritorno di fiamma per Alcaraz per il quale porseguono sottotraccia i contatti con l'entourage. Tecnicamente, trattandosi di un prodotto della primavera il primo e un under 22 il secondo, se il club decidesse di fare un investimento importante, potrebbe anche portari entrambi a Formello, a patto di alleggerirsi prima dalle zavorre degli stipendi degli esuberi. Scenari tutti in divenire quindi in casa biancocelete in questi ultimi giorni di agosto.