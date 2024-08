Lazio, Canigiani: "Lotito sta lavorando allo sponsor"

AFP via Getty Images

La vittoria allla prima di campionato col Venezia ha subito acceso l'entusiasmo in casa. La società ha riaperto la campagna abbonamenti mettendo a disposizione altri 600 posti nelle due curve, oltre quelli rimasti liberi nel resto dello stadio. Le tessere sono andate a ruba nel giro di poche ore, come ha confermato il responsabile marketing biancocelesteintervenuto ai microfoni di Radio Laziale:, un risultato inaspettato frutto della vittoria di domenica. Per altri due giorni sarà aperta la campagna abbonamenti, poi partirà la vendita dei tagliandi per Lazio - Milan. Successivamente valuteremo altre iniziative, anche in virtù di un'altra gara in casa attaccata, col Verona, prima della sosta. Avevamo scommesso internamente sul numero di abbonati e posso dire di averla vinta (ride, ndr)". Il totale degli abbonati laziali quest'anno sale quindi intorno alla quota di 27000, " Più della metà - ha aggiunto Canigiani - ha scelto l'opzione con l'Europa League inclusa".

Lo stesso dirigente biancoceleste ha poi rivelato che la società, con il Presidentein prima persona, sta lavorando per l'arrivo di un nuovo sponsor sulle magliette: "Abbiamo chiuso l'accordo per il retro maglia (con Aeroitalia, ndr);Bisogna essere fiduciosi. Abbiamo avuto Binance, un'azienda di caratura mondiale con un contratto importante e forse sarà impossibile trovare ancora un accordo che garantisca quella cifra. Stiamo però lavorando per non abbassare troppo l'asticella".