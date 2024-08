Lazio, rinnovo per un talento della Primavera: ora può andare in prestito in Serie C

Lablinda fino al 2027. Il giovane, promettente,ha firmato in queste ore uncon i biancocelesti, come annunciato dal suo stesso entourage tramite i social. Il classe '05 italo-venezuelano è stato uno dei protagonisti l'anno scorso della cavalcata della squadra di Sanderra fino alle semifinali nei play-off scudetto del campionato di categoria. In estate è stato aggregato al gruppo di Baroni per il ritiro ad Auronzo e ora la società deciderà, in accordo col tecnico e con il ragazzo stesso, cosa è meglio fare per completare la sua crescita calcistica.

Sanderra sarebbe ben felice di tenerlo con i suoi ragazzi in Primavera un altro anno.e di spazio per lui ce ne sarebbe davvero poco, nonostante Baroni lo abbia apprezzato sotto le Tre Cime di Lavaredo. La Lazio in ogni caso non intende cedere Milani a titolo defintivo; per questo c'è sempre l'opzione prestito da tenere in considerazione. Potrebbe essere la soluzione ideale per far giocare al ragazzo più minuti possibili in un campionato più competitivo di quello del settore giovanile e fargli fare così le ossa prima di riaverlo più pronto tra un anno.