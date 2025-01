Lazio - Como, 1-1: il tabellino

AFP or licensors

Marcatori: 33’p.t. Dia (L), 26’s.t. Cutrone (C )Assist: 33’p.t. Guendouzi (L), 26’s.t. Strefezza (C )LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Lazzari (dal 13’s.t. Marusic), Gigot, Romagnoli, Pellegrini (dal 13’s.t. Tavares); Guendouzi, Rovella; Isaksen (dal 27’s.t. Hysaj), Tchaouna, Dele-Bashiru; Dia. All.: Baroni.COMO (4-2-3-1): Butez; Van Der Brempt, Dossena, Kempf, Alberto Moreno (dal 23’s.t. Belotti); Engelhardt, Da Cunha; Strefezza (dal 39’s.t. Kone), Nico Paz (dal 19’p.t. Diao), Fadera; Cutrone (dal 39s.t. Mazzitelli). All.: Fabregas.

Arbitro: sig. Paride Tremolada – sez. MonzaAmmoniti: 28’p.t. Kempf (C ), 5’s.t. Pellegrini (L), 11’ e 12’ s.t. Tchaouna (L), 18’s.t. Rovella (L), 18’s.t. Diao (C ), 38’s.t. Engelhardt (C )Espulsi: 12’s.t. Tchaouna (L)