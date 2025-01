Ex Lazio e Inter, Zarate annuncia il ritiro: "Finisce il viaggio più bello della mia vita"

, l'ex ataccante ex Lazio, Inter e FIorentina chiude un percorso iniziato in Argentina e proseguito in numerose squadre tra Sud America, Europa e Medio Oriente. L’attaccante ha dato la notizia con un post su Instagram in cui ha descritto come il “viaggio più bello della sua vita” sia ormai giunto alla fine.Zarate era cresciuto nel Velez Sarsfield, club in cui si era formato calcisticamente prima di trasferirsi in Arabia Saudita, all’Al-Sadd, e poi in Inghilterra, al Birmingham City. Da lì era approdato in Italia, dove la Lazio lo aveva portato in Serie A e gli aveva dato l’opportunità di vincere due Coppe Italia e una Supercoppa Italiana. Successivamente aveva disputato un breve periodo all’Inter, per poi continuare a cambiare maglia tra Sud America, Regno Unito, Arabia e ancora Italia, fino all’ultima esperienza al Danubio in Uruguay, conclusasi nel gennaio 2024. Nel corso di quasi un decennio aveva vestito le maglie di numerosi club, tra cui West Ham, QPR, Fiorentina, Watford, Al-Nasr, Boca Juniors, América-MG, Juventude, Platense e Cosenza, dimostrando spirito d’avventura e ricoprendo diversi ruoli offensivi.