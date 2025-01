Lazio e Torino tornano su Casadei, Maresca: "Sta pensando di andare via"

Getty Images

Chiuso l'affare Billing il Napoli ha mollato la pista Casadei, Conte cercava un centrocampista per sostituire Folorunsho in rosa e la dirigenza ha chiuso il centrocampista classe '96 dal Bournemouth. Per Casadei però non si chiude la porta della Serie A, il giocatore del Chelsea rimane nel mirino di altri club italiani e: "Sta valutando la possibilità di andarsene" ha detto durante la conferenza stampa alla vigilia della partita di FA Cup contro il Morecambe (partita in programma domani alle 16).

- Dopo che il Napoli ha abbandonato l'ideaper il centrocampista classe 2003 cresciuto nell'Inter.I granata stanno preparando un rilancio per convincere il Chelsea a farlo partire, i biancocelesti sono a caccia di un giocatore in quel ruolo e la situazione di stallo per- c'è ancora distanza sulle cifre con l'Empoli ma nessuna delle due parti sembra voler fare un passo in avanti - sta convincendo Lotito a virare sull'italiano in Inghilterra.- Per riportare Casadei in Italia - è cresciuto nell'Inter ma non ha mai debuttato in Serie A -per un'operazione tutta da costruire. Il Chelsea apre alla possibilità di un prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo a determinate condizioni, i Blues però vogliono inserire anche una clausola di recompra.