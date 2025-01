Ha inizio il girone di ritorno della, e a inaugurarlo sarà l’anticipo del venerdì sera traall’Olimpico. I biancocelesti, reduci dal passo falso nel derby con la Roma, puntano a trovare subito il primo successo del 2025 per difendere il quarto posto e non perdere terreno dalle squadre in vetta. I lariani, dal canto loro, devono ancora esordire nell’anno nuovo: il match con il Milan è stato rinviato al 14 gennaio a causa della Supercoppa italiana. L’ultima uscita in campionato dei comaschi, guidati da, è stata la vittoria per 2-0 nell’importante scontro diretto con il Lecce, risultato che ha permesso loro di allontanarsi dalla zona retrocessione. All’andata la Lazio si impose per 5-1 sul campo del Como grazie alla doppietta di Castellanos e alle reti di Pedro, Patric e Tchaouna.Provedel; Lazzari, Gigot, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Isaksen, Dia, Tchaouna. All. Baroni.Butez; Van Der Brempt, Dossena, Kempf, Alberto Moreno; Engelhardt, Da Cunha; Strefezza, Nico Paz, Fadera; Cutrone. All. Fabregas.