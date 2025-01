Lazio, Isaksen può partire: due squadre interessate al danese

Getty Images

GustavNe parla oggi il Messaggero, spiegando che sull'esterno d'attacco danese hanno messo gli occhi il Bologna e il Celtic. Per la società biancoceleste, che lo ha prelevato un anno e mezzo fa dal Midtyjlland per 12 milioni di euro, non è incedibile, nonostante si tratti di uno dei titolari del gruppo di Baroni. La sua cessione consentirebbe di risolvere facilmente i problemi di liquidità e anche quelli di lista per la Serie A, liberando un posto per un eventuale nuovo arrivo. Né con i felsinei, né con gli scozzesi comunque esiste ancora una trattativa vera e propria; si tratta per il momento di un interessamento concreto da parte delle due pretendenti, che potrebbe però presto avere degli sviluppi.

Finora. Il gol al Napoli il mese scorso è una delle poche gioie che ha regalato alla piazza in questo anno e mezzo in biancoceleste, pur dimostrandosi sempre disponibile per tutti e tre i tecnici che ha avuto tra questa e la scorsa stagione. Ne hanno parlato sempre tutti bene dal punto di vista comportamentale e caratteriale, ma le sue qualità nella corsa e nel dribbling, che avevano incantato tutti a Formello due anni fa, nell'incrocio in Europa League proprio contro la sua ex squadra danese, si sono viste solo a sprazzi.necessario per diventare un elemento decisivo in una realtà come quella biancoceleste. Ad oggi il suo bottino con la Lazio recita 6 gol e 7 assist in una stagione e mezza. Isaksen ha dichiarato in più occasioni di trovarsi bene a Formello e di puntare a diventare un giocatore importante per il club. Alle condizioni attuali però un suo eventuale addio sarebbe senza particolari rimpianti.