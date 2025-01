Lazio-Como pronostico e quote, quale sarà il risultato esatto? Il parere dei bookies

Operatore Maggiorata Lazio vince entrambi i tempi

Pronostico Lazio-Como: confronto quote e il parere dei bookies

A mio avviso, la Lazio vincerà il match. La squadra di Baroni è decisa a invertire subito la rotta e a riscattare una prestazione deludente nel derby. Ma soprattutto, i biancocelesti possono fare affidamento su una rosa più esperta e competitiva rispetto agli avversari. Andrea Stefanetti

Tutto è pronto per la sfida dell’Olimpico tra Lazio e Como, in programma venerdì 10 gennaio alle 20:45. Prima di condividere il mio pronostico e analizzare le quote dei bookmaker per il risultato esatto, vi presento laEcco invece le quote di Lazio-Como di diversi operatori:I padroni di casa arrivano dalla sconfitta nel derby contro la Roma (2-0), mentre gli ospiti vengono da un'importante vittoria contro il Lecce (2-0).Una partita fondamentale per entrambe le squadre, con obiettivi diversi: i padroni di casa puntano a riscattarsi dopo la sconfitta nel derby, mentre gli ospiti cercano di avviare una serie di risultati positivi consecutivi.Prima di visionare gli altri pronostici sulla partita della ventesima giornata, ecco alcuni approfondimenti utili per piazzare delle scommesse sulla massima competizione calcistica italiana:

Quale sarà il risultato esatto di Lazio-Como? Il parere dei bookies

Secondo i principali bookmaker,. Questo pronostico suggerisce una possibile reazione della squadra di Baroni dopo la delusione nel derby, mentre il Como è ancora alla ricerca di continuità nelle proprie prestazioni. Per quanto riguarda le quote, il miglior valore per il risultato esatto di 2-0 è offerto da Sisal, con una quota di 8.50. Bwin segue con una quota di 8.25, mentre Goldbet propone una quota più bassa, pari a 7.75.

Lazio-Como: i precedenti

Lazio-Como: le probabili formazioni

Lazio e Como si sono incontrate 28 volte in tutte le competizioni, con un bilancio favorevole ai biancocelesti, che vantano 14 vittorie contro le 5 dei lombardi. I pareggi sono stati 9. L'ultimo incontro tra le due squadre si è disputato a ottobre 2024, con la Lazio che ha prevalso con un netto 1-5.

Ecco le probabili scelte di Baroni e Fabregas in vista della sfida valida per il 20° turno di campionato:

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gigot, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Isaksen, Dia, Noslin.

COMO (3-4-2-1): Reina; Iovine, Kempf, Dossena; Van der Brempt, Engelhardt, Da Cunha, Fadera; Strefezza, Nico Paz; Cutrone.

Dove vedere il match in streaming e in diretta tv

