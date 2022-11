La presenza in campo di Luis Alberto vale un punto in più a partita per la Lazio. A riportare questa statistica oggi è Repubblica, che evidenzia i numeri dei biancocelesti quest'anno con e senza il Mago in campo.



Tralasciando le presenze con minutaggio poco significativo (come nell'ultima partita contro la Juventus, ndr), tra campionato e girone di Europa League la squadra ha realizzato 26 punti in 13 partite con lo spagnolo in campo. 2 punti di media a gara, che scendono a 1,3 senza di lui. Focalizzando lo sguardo solo sulla Serie A, con il 10 andaluso i punti sono 29 in 9 gare, con una media di 2,3 a partita e una proiezione di 89 punti sull'intera stagione. Praticamente un rimo da scudetto. Senza invece la media è da metà classifica. Numeri sufficienti per spingere a una riflessione sull'importanza di avere in rosa un'arma del genere, anche part-time. Non a caso Lotito sta provando a fare da meditatore tra il tecnico e il calciatore.