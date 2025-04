Getty Images

Lazio, contro il Bodo tornano al gol i centravanti

Tommaso Fefè

26 minuti fa



Sono tornati a segnare i centravanti della Lazio. Castellanos, Dia e Noslin sono andati tutti e tre a segno ieri nella sfida di Europa League contro il Bodo/Glimt. Non è bastato per passare il turno, ma almeno Baroni ha ritrovato le frecce che mancavano al proprio arco per provare l'assalto finale al quarto posto in Serie A.



Il tacco di Taty nel primo tempo della sfida europea ha aperto il tentativo di rimonta biancoceleste. L'argentino ha siglato il suo quarto gol nel torneo, ma in assoluto i tifosi non esultavano per un suo gol dal 9 di febbraio, nella gara casalinga contro il Monza. Ancora peggiore era invece il dato di Tijjani Noslin, che dopo l'exploit contro il Napoli in Coppa Italia il 5 dicembre scoso non aveva più battuto nemmeno un colpo. La sua zampata al 93' ha regalato alla Lazio ieri almeno la speranza di giocarsi la qualificazione nei supplementari. Speranza che sembrava essersi concretizzata sul gol di Dia a metà del primo supplementare. Il senegalese era stato anche l'ultimo dei centravanti biancocelesti ad andare a segno negli ultimi due mesi: prima di ieri aveva colpito contro il Napoli il 15 febbraio. Se vuole tornare in Europa anche l'anno prossimo la Lazio avrà bisogno di altri gol delle sue punte in questo rush finale di campionato.