Lazio - Bodo/Glimt, le pagelle di CM: Taty prima illude poi condanna, Noslin e Dia completano una rimonta che non basta

AFP via Getty Images

Lazio – Bodo/Glimt 3-1 dts (2-3 dcr)puntuale su un paio di uscite in presa alta. Salva l’1-0 a fine primo tempo sulla punizione di Berg. Preciso nei rinvii.senso della posizione e tempi giusti di movimento. Senza strafare e rischiando poco, fa la sua parte e la fa bene. (dal: batte l’angolo da cui nasce il 2-0 in extremis. Poi esce in lacrime per infortunio. Dal 3’p.t.s.sbaglia la posizione in marcatura nell’azione del gol del Bodo)sale spesso oltre la metà campo per mordere le caviglie degli avversari e recuperare subito il pallone. Spesso ci riesce e aiuta a tenere altissimo il baricentro biancoceleste.

alza il muro lì dietro, insieme al compagno di reparto. Gli attaccanti del Bodo praticamente non tirano mai in porta.non risparmia nemmeno una goccia di sudore per 120 minuti. Decisivo il suo recupero per l’azione dell’1-0.la sua zona di competenza va dall’area di Mandas a quella di Haikin. Copre ogni zolla di erba senza fermarsi mai, impedendo le ripartenze dei norvegesi. Nel supplementare completa la prestazione-capolavoro con l’assist al Dia.la manovra è tutta sulle sue spalle e lui la gestisce con l’esperienza di un veterano. Non perde mai la calma, neanche quando deve forzare le giocate. (dal 39’s.t.fa densità lì in mezzo per tenere lontane le discese centrali del Bodo)

è la freccia che fa più male di tutte nel fianco del Bodo. Preciso il pallone servito a Taty per l’1-0. (dal 39’s.t.non un grande impatto il suo. Impreciso in diverse situazioni, anche nel supplementare. Pessima poi la sua conclusione dagli 11 metri)si muove su tutto il fronte per scardinare le linee strette del Bodo. Quando ha lui il pallone dà sempre la sensazione di poter inventare qualcosa. (dal 22’s.t.torna al gol nel momento più opportuno. Stacco imperioso che illude la Lazio di poter andare in semifinale. Perfetto anche dal dischetto)

poco fortunato. Oltre la traversa a fine primo tempo, anche tante occasioni in cui il terreno lo ha tradito. Non bene in generale i palloni giocati da calci piazzati. (dal 42’s.t.al posto giusto, al momento giusto. Non scivola come nel derby e stavolta mette dentro il pallone che vale i supplementari, quando tutto sembrava perduto. Poi però gli tremano le gambe nella lotteria finale dei rigori): col tacco fa l’1-0, poi lotta su ogni pallone contro tutta la difesa del Bodo per 120 minuti. Alla fine però il suo errore dal dischetto è decisivo. Un particolare da cui non si dovrebbe giudicare un giocatore, ma quanto pesa...

All.: Per poco non compie un’impresa storica. Discutibile la scelta di far tirare l'ultimo rigore a Taty con i crampo. Il carattere mostrato dai suoi uomini però è quello di una squadra matura, che avrebbe meritato di continuare a sognare.Haikin 6,5; Sjøvold 5, Bjørtuft 5,5 (dal 1’s.t.s Jensen sv), Gundersen 5,5, Bjørkan 5,5 (dal 11’p.t.s. Sørli 5,5); Evjen 6 (dal 42’s.t Moe 5,5), Berg 5,5, Saltnes 6 (dal 10’s.t. Fet 6); Blomberg 5 (dal 30’s.t. Määtta 6,5), Høgh 5 (dal 30’s.t. Helmersen 6,5), Hauge 5,5. All. Knutsen 5