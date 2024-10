Lazio, cori razzisti in Europa League: un turno di squalifica alla Curva Nord

NurPhoto via Getty Images

Laha comminato. La decisione è stata presa perché durante l'ultima gara colsono stati rilevati alcunicontro i calciatori di colore della squadra francese,Gli ispettori della federazione europea hanno però segnalato che l'episodio fosse circoscritto solo ai settori 48 e 49 dell'Olimpico (cioè proprio gli spicchi centrali della Curva); da qui la decisione della chiusura solo parziale e non della squalifica di tutta la curva o dell'intero stadio. I medesimi settori sono inoltre oggetto di una ulteriore giornata di squalifica, questa seconda pena resta sospesa per un anno.

La squalifica di un turno sarà scontata nella gara casalinga contro il Porto. Dalla successiva, col Ludogorets, scatterà invece la sospensiva. In aggiunta sono stati comminati anche €45.000 di multa a cui se ne sommano altri €4.500 per accensione di fuochi d'artificio, €9.000 per lancio di oggetti e €8.000 per blocco dei passaggi pubblici (le vie di fuga e le scale, ndr). Per i tifosi della Lazio e, di conseguenza la società biancoceleste, tale provvedimento non è una novità. L'ultima volta che la squadra capitolina era stata obbligata a giocare una gara casalinga in Europa con parte dello stadio chiuso era stata a dicembre del 2023, nell'ultima gara in casa del girone di Champions League.