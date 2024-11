Getty Images

Lazio, da record in Europa il dato sui gol dalla panchina

La Lazio vola grazie alla sua panchina. Come riporta questa mattina il Corriere dello Sport, tra i biancocelesti non esiste davvero differenza tra titolari e riserve, perché i numeri rispecchiano in pieno quello che da subito ha dichiarato Baroni: voler coinvolgere tutti, sempre. Non a caso, sono sette i gol segnati fin qui in campionato da calciatori subentrati a gara in corso. Un dato da record in Europa, alla pari con il Paris Saint-Germain di Luis Enrique.



Contando anche la rete di Zaccagni con il Nizza e Isakesn col Twente in Europa League, il totale dei gol dalla panchina per la Lazio sale a nove. Alcuni utili a chiudere i discorsi dei match a risultato acquisito, altri invece proprio decisivi per la vittoria, come quelli di Pedro contro l'Empoli o il rigore trasformato ancora da Zaccagni contro il Cagliari. A questa statistica inoltre, la Lazio ne somma un'altra, che riguarda sia i sostituti sia i titolari: i biancocelesti sono la squadra che ha segnato più gol nell’ultima mezzora di gioco. Sono dodici i gol totali, nove dei quali negli ultimi 15’, ed è un record anche in questo caso, oltre a un'inversione di tendenza drastica rispetto alla precedente era Sarri.