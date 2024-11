Lazio, Castrovilli brucia le tappe: ecco quando può tornare in gruppo

Foto SS Lazio

È questa la buona notizia per lache si legge stamattina sul Corriere dello Sport. Il centrocampista biancoceleste, dopo aver subito un colpo duro in allenamento, si è dovuto operare in artroscopia al ginocchio sinistro due settimane fa, lo stesso che aveva già subito due interventi negli anni scorsi per problemi ai legamenti. In questo caso si è trattato di una questione meno grave rispetto ai due infortuni passati, ma. Il calciatore però sembra stia recuperando più velocemente del previsto.

In teoria Castrovilli, spiega il CorSport, avrebbe dovuto riprendere a correre in campo la settimana prossima. Invece ha ricevuto il via libera dei medici, dopo i dovuti controlli, per anticipare i tempi e infatti già da qualche giorno sta svolgendo esercizi specifici in campo, seguito dai fisioterapisti biancocelesti.e, salvo imprevisti, essere di nuovo disponibile già a entro fine gennaio. La sua condizione e risposta alle terapie verrà comunque monitorata mano a mano, ma c’è comunque ottimismo per un suo recupero in tempo relativamente più brevi di quanto preventivato.